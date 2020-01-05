На Украине продают уникальный Mercedes-Benz CL500 в кузове «Победы»

В Киеве на продажу выставили современную версию ГАЗ-М20 «Победа», в основе которой лежит Mercedes-Benz CL500, причем от донора «Победе» досталось не только шасси, но также и роскошный кожаный салон.

Над проектом работали украинские тюнеры, а за внешность машины отвечал дизайнер Михаил Котов. Ему удалось объединить классическую внешность «Победы» и современные тенденции в автомобилестроении.

Все кузовные элементы в машине выполнены из стеклопластика.



Салон и силовой агрегат в современной ГАЗ-М20 «Победа» от Mercedes-Benz CL500, причем тюнеры оставили все опции от «Мерседеса», а среди них датчики дождя и света, круиз-контроль, климат-контроль и мультимедийная система.

Также разработчики оставили пнемвоподвеску. В движение «Победа» приводится 300-сильным пятилитровым V8. За авто просят 40 000 евро.