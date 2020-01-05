Раскрыты подробности о заряженной Skoda Octavia RS 2020

В этом году, предположительно на мотор-шоу в Женеве в марте, будет представлена заряженная версия модели Skoda Octavia.

Недавно были раскрыты подробности о новинке Skoda Octavia RS 2020 модельного года.

По информации журналистов Auto Express, топовый вариант модели будет предлагаться сразу в трех конфигурациях, одна из которых будет оснащена подзаряжаемой гибридной установкой. Последняя будет установлена от Volkswagen Golf GTE.

В ее основе будет 1,4-литровый турбированный двигатель и электромотор. Суммарная отдача составит 245 км, а только на одной электротяге машина сможет проехать около 50 км.

Что касается версий с традиционными ДВС, то тут предложат двухлитровый бензиновый и дизельный агрегат.

Мощность первого составит около 245-250 лошадиных сил, а отдача второго будет до 200 л.с. Полноприводную систему для Skoda Octavia RS 2020 предложат за дополнительную плату.

Внешне заряженный вариант от обычной версии мало чем будет отличаться.

В частности, в Octavia RS изменится обвес, появятся увеличенные воздухозаборники, а в салоне появится новый руль и спортивные сидения.