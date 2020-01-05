Новинка пополнит модельный ряд гибридных моделей марки и в продажу она должна поступить уже в этом году.

Mitsubishi готовит новый компактный кроссовер с гибридной силовой установкой, о чем рассказал представитель европейского подразделения компании Бернар Луар.

Подробности о новой модели не раскрывают, в том числе неизвестно и ее название. Однако было небольшое уточнение, что кроссовер будет с подзаражаемой установкой.

Можно предположить, что новым гибридом Mitsubishi станет автомобиль, выполненный по мотивам прототипа Mi-Tech, представленного на мотор-шоу в Токио.

Сам концепт в серию не отправят, а вот многие решения могут использовать в гибридном кроссовере.

Стоит отметить, что Mitsubishi постепенно отказывается от использования обычных ДВС, делая ставку на гибриды и электрокары.