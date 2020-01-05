Новинка пополнит модельный ряд гибридных моделей марки и в продажу она должна поступить уже в этом году.
Mitsubishi готовит новый компактный кроссовер
05.01.2020 15:45
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Mitsubishi готовит новый компактный кроссовер с гибридной силовой установкой, о чем рассказал представитель европейского подразделения компании Бернар Луар.
Подробности о новой модели не раскрывают, в том числе неизвестно и ее название. Однако было небольшое уточнение, что кроссовер будет с подзаражаемой установкой.
Можно предположить, что новым гибридом Mitsubishi станет автомобиль, выполненный по мотивам прототипа Mi-Tech, представленного на мотор-шоу в Токио.
Сам концепт в серию не отправят, а вот многие решения могут использовать в гибридном кроссовере.
Стоит отметить, что Mitsubishi постепенно отказывается от использования обычных ДВС, делая ставку на гибриды и электрокары.
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