Lexus готовит новый среднеразмерный кроссовер

В компании Lexus в ближайшие два-три года планируют выпустить новый кроссовер, о чем рассказал топ-менеджер в интервью с Automotive News.

Новинкой станет среднеразмерный кроссовер, который составит конкуренцию кроссоверам от BMW и Mercedes-Benz.

Информацию о новой модели не раскрывают, но было отмечено, что помимо выпуска новинки, планируется и серьезное обновление уже существующих кроссоверов.

Стоит отметить, что недавно Lexus представил свой первый электрический кроссовер UX 300e. Его продажи скоро стартуют на европейском рынке, а также он появится и в Азии.