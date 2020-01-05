Кроссовер Volkswagen Tayron ставит новые рекорды продаж

Немецкий кроссовер с момента выхода на китайский рынок начал пользоваться повышенным спросом и в результате ему удалось обойти в продажах своих серьезных соперников.

Речь идет о таких конкурентах как Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Honda CR-V.

В прошлом году кроссовер Volkswagen Tayron поставил новые рекорды продаж, когда дилеры бренда смогли продать более 179 тысяч экземпляров модели.

Этот показатель, как отметили в компании, является рекордным. Автомобиль был представлен во второй половине 2018 года и сейчас предлагается по цене от 1,7 млн рублей в эквиваленте.

В прошлом году компания предложила еще и спортивный вариант модели. В нашей стране Tayron ожидать не стоит, а вот модель Tarek планируют продавать и выпускать в России.