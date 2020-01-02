В Архангельске мужчина вышел на проезжую часть и погиб

Водитель автомобиля поздно заметил пешехода в районе 17-го километра трассы «Подъезд к международному аэропорту Архангельск».

По данным МВД по Архангельской области, наезд на пешехода был зафиксирован около часа ночи 2 января.

Автомобиль УАЗ под управлением 44-летнего водителя сбил человека. Сообщается, что пешеход вышел с обочины на проезжую часть и попал под колеса.

Травмы, полученные мужчиной, оказались несовместимыми с жизнью и он скончался на месте.

Все обстоятельства случившегося продолжают устанавливать.