Водитель автомобиля поздно заметил пешехода в районе 17-го километра трассы «Подъезд к международному аэропорту Архангельск».
В Архангельске мужчина вышел на проезжую часть и погиб
02.01.2020 16:57
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По данным МВД по Архангельской области, наезд на пешехода был зафиксирован около часа ночи 2 января.
Автомобиль УАЗ под управлением 44-летнего водителя сбил человека. Сообщается, что пешеход вышел с обочины на проезжую часть и попал под колеса.
Травмы, полученные мужчиной, оказались несовместимыми с жизнью и он скончался на месте.
Все обстоятельства случившегося продолжают устанавливать.
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