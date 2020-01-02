Hyundai вывела на тесты серийный пикап Hyundai Santa Cruz

Тестовый прототип серийного пикапа, выход которого на рынок ожидается в 2021 году, заметили на стоянке в Южной Корее.



Автомобиль имеет толстый слой камуфляжной пленки, которые не позволяет рассмотреть дизайн, но уже известно, что он будет выполнен в стиле прототипа 2015 года.

Отличатся товарный вариант от концепта будет дверьми, которые не будут открываться против движения. В дизайне будут использоваться некоторые решения от Palisade.

Сейчас кодовое название пикапа NX4, а его сборку планируют организовать на предприятии в Алабаме в 2021 году. Как ранее заявляли в компании, Hyundai Santa Cruz будет компактным пикапом.

Модель не будет позиционироваться, как «рабочая лошадка», так как по сути это будет вседорожник с «характеристиками и повадками обычного кроссовера».

Создают серийную модель на платформе будущего Hyundai Tucson. Одним из двигателей в моторной гамме будет 2,5-литровый агрегат, пару которому составит 8-ступенчатый автомат.