Лифтбек Volkswagen Arteon сертифицирован для России



Его выход планировали на 2020 год, а теперь это подтверждается и сертификацией модели в России. Лифтбек Volkswagen Arteon в России получил ОТТС, в котором указано, что автомобиль предложат с двумя силовыми установками и системой привода на переднюю либо обе оси.

Мощность двухлитровых двигателей новинки составит 280 и 190 лошадиных сил, а работать они будут в паре с семискоростной роботизированной КП.

В списке оснащенности заявлена система электронного распределения тормозного усилия при экстренном торможении, система курсовой устойчивости, климат-контроль и другое.

За дополнительную плату появится навигационная система, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль и многое другое.

Колесные диски для лифтбека предложат размером от 17 до 20 дюймов. Стоимость и комплектации автомобиля будут объявлены позднее.

В основе Volkswagen Arteon лежит платформа MQB. На европейском рынке модель предлагают с бензиновыми 150, 190 и 280-сильнми ДВС.

Линейка дизельных агрегатов представлена версиями мощностью 150, 190 и 240 лошадиных сил.

Размеры лифтбека: длина – 4 862 мм, ширина – 1 871 мм, размер колесной базы — 2 841 мм.