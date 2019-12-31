В России сертифицировали новый кроссовер Kia Xceed

Этот кроссовер был представлен еще летом, а теперь компания получила на него сертификат для продаж в России.



Модель Kia Xceed вписали в существующий ОТСС семейства Kia Ceed. В силу документ вступит с 20 января 2020 года.

В документе указано, что Kia Xceed будут собирать на производственной площадке «Автотор». Его моторная гамма будет представлена теми же силовыми установками, что и универсал ProCeed.

В частности, речь идет о турбированных 1,4 и 1,6-литровых агрегатах, пару которым составит 7-скоростной робот, передающий крутящий момент только на переднюю ось.

По предварительным данным, Kia Xceed появится в продаже весной.