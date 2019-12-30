Nissan Qashqai стал самым продаваемым японским автомобилем в РФ

Российские аналитики проанализировали продажи японских машин в ноябре и назвали самые востребованные из них.

Рейтинг возглавил кроссовер Nissan Qashqai, который разошелся тиражом в количестве 2 859 экземпляров, что на 18,6% превышает результат аналогичного периода прошлого года, пишет «АвтостатИнфо».

На второе место в ноябре опустился кроссовер Toyota RAV4, продажи которого продемонстрировали положительную динамику на 12,8% до 2 451 проданного экземпляра.

В тройку лидеров вошел седан Toyota Camry. Его продажи упали на 20% и составили 2 254 ед. Mitsubishi Outlander стал четвертым с результатом 1 961 шт., что на 1,2% меньше.

В первой пятерке также оказался Mazda CX-5 – 1 881 ед., что на 11% меньше.

В десятке лидеров еще оказались: Datsun on-Do — 1634 ед. (-5%), Nissan X-Trail — 1607 ед. (-26%), Toyota Land Cruiser — 1345 ед. (-1,2%), Nissan Terrano — 1103 ед. (-10,2%) и Lexus RX — 774 ед. (+7,6%).