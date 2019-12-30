Раскрыты первые подробности о самом большом кроссовере Geely

Уже известно, что новинка имеет кодовое обозначение Geely VX11 и ею станет кроссовер, который будет самым большим в линейке компании.

Какое название он получит пока неизвестно, зато уже раскрыты другие подробности. Так, автомобиль получит длину 4 830 мм и три ряда сидений.

Расстояние между осями составит 2 815 мм, а ширина и высота будет 1 900 и 1 780 мм. То естьо по габаритам новинка будет сопоставима с Toyota Highlander.

В списке оборудования будет много современных опций и систем, включая матричные фары, а также адаптивный круиз-контроль.

В моторной гамме Geely VX11 будет два турбированных двигателя объёмом 1.5 и 1,7 литра. Их мощность, согласно сертификационным документам составит 177 и 184 л.с.

Информации о приводе машины не указали, но можно предположить, что помимо переднеприводной системы будет еще и система привода на обе оси.