Первые Tesla Model 3 с надписью Made in China передали клиентам

Этот завод стал первым для компании, который находится за пределами США. Ранее электромобили Tesla поставляли в Китай из Америки, а теперь там организован их выпуск. Первые Tesla с надписью Made in China передали клиентам, которыми стали сотрудники компании.

Электрокары Model 3 были торжественно доставлены сотрудникам. Новая фабрика в Китае позволяет компании серьезно нарастить продажи и сделать стоимость конкурентоспособной.

Model 3 в Китае оценили в 38 тысяч долларов, а в такой ценовой категории предлагают свои электрокары местные производители типа NIO и Xpeng Motors.

Проектная мощность предприятия составляет 150 тысяч электрокаров в год.

В ближайшее время объёмы выпуска достигнут 1 000 автомобилей в неделю, а в дальнейшем объёмы выпуска продолжат наращивать. На строительство и развитие завода было инвестировано более 1 млрд долларов.

⚠️Important Update⚠️

Tesla Shanghai Gigafactory 3’s Made-in-China Model 3 Delivery Event [Photos]

Huge congrats to @elonmusk & all @Tesla team!! WE MADE IT????????✨

Read: https://t.co/xlwjW2VRnF

Thanks @jsrdctz for pix & vid$TSLA #Tesla #China #MIC #Model3 pic.twitter.com/PZudEOsICf

— Vincent (@vincent13031925) 30 декабря 2019 г.