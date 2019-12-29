Зарубежные журналисты из Auto News Europe, ссылаясь на главу европейского подразделения компании, выяснили судьбу представленного в 2019 году прототипа Imagine by Kia.
Концепт Imagine by Kia с 21 дисплеем в салоне станет серийным
29.12.2019 12:07
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Особенностью этого автомобиля, в том числе стал 21 экран в салоне.
О серийном выпуске этой модели информации не было, но как рассказал представитель Kia Motors Эмилио Эррера, этот автомобиль отправят в серию.
По предварительным данным, товарная версия модели появится к концу 2021 года. Новинка будет полностью электрической и вероятно сохранит много решений от прототипа.
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