Концепт Imagine by Kia с 21 дисплеем в салоне станет серийным

Зарубежные журналисты из Auto News Europe, ссылаясь на главу европейского подразделения компании, выяснили судьбу представленного в 2019 году прототипа Imagine by Kia.

Особенностью этого автомобиля, в том числе стал 21 экран в салоне.

О серийном выпуске этой модели информации не было, но как рассказал представитель Kia Motors Эмилио Эррера, этот автомобиль отправят в серию.

По предварительным данным, товарная версия модели появится к концу 2021 года. Новинка будет полностью электрической и вероятно сохранит много решений от прототипа.