Новый Kia Sorento получит интерьер в стиле актуальной Optima

Это первые снимки интерьера нового поколения кроссовера Kia Sorento, при этом еще месяц назад была опубликована фотография, на которой видна головная оптика и часть радиаторной решетки.

Корейское издание KoreanCarBlog опубликовало снимок интерьера нового кроссовера, который был создан в тестовом прототипе, где пока скрывают детали интерьера.

При этом все равно можно увидеть, что интерьер кроссовера будет выполнен в стиле нового поколения седана Optima.

На фото видно, что цифровая панель приборов и экран мультимедийной системы выполнен в едином блоке.

На центральном тоннеле расположена шайба выбора режима работы трансмиссии, а этот элемент заменит традиционный рычаг переключения режимов.

Новое поколение Kia Sorento представят в следующем году, но когда именно пока неизвестно. Кроссоверу приписывают 2,0-литровый турбированный мотор, 2,4-литровый атмосферный двигатель и 2,2-литровый дизельный агрегат.

Ожидается еще появление гибридной силовой установки на базе 2,0-литрового ДВС.