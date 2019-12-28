Кроссовер марки Lamborghini оказался очень востребованным на российском рынке, о чем рассказал представитель компании.

В количественном выражении объёмы продаж не велики и составили 126 экземпляров, но этот показатель в сравнении с 2018 годом оказался в два раза больше.

В результате очередь на Lamborghini Urus в России растянулась на 9 месяцев. В связи с повышенным спросом, компания будет увеличивать объёмы производства, чтобы сократить время ожидания Urus.

По словам представителя компании, в следующем году планируется реализовать по миру порядка 8,5 тыс. автомобилей Lamborghini.

В дальнейшем для достижения объёмов продаж в 10 тыс. экземпляров, бренд выпустит четвертую модель, но выйдет она не ранее 2025 года.