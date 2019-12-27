Росстандарт 27 декабря проинформировал об отзывной кампании, в рамках которой на сервис отправят автомобили бренда Subaru.
Свыше 42 тысяч автомобилей Subaru отзывают в России
27.12.2019 18:38
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Проблемы выявили в 42 149 автомобилях Subaru Tribeca (WX), Legacy/Outback (BL/BP, BM/BR), Impreza/WRX (GD, GH, G3), Forester (SH), которые на российском рынке были проданы в период с 2005 по 2011 год. Необходимость отзыва оказалась связана с подушками фирмы TAKATA.
В указанных машинах установлены потенциально опасные подушки безопасности, которые при срабатывании способны нанести травмы находящимся в салоне.
В рамках отзывной кампании, во всех указанных автомобиля произведут замену газогенератора фронтальной подушки. Все работы в рамках отзыва проведут за счет компании.
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