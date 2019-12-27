Один из пользователей в социальной сети Facebook распространил первую фотографию нового электромобиля «Монарх».
В Сети появились первые фотографии электромобиля «Монарх»
Российский электромобиль должны были показать 24 декабря на мероприятии в Москве, однако обещанный прототип так и не привезли.
При этом российский электрокар «Монарх» сфотографировали на эвакуаторе, а снимок опубликовали в соцсети, о чем сообщили «Известия».
Судя по всему на снимке запечатлен прототип машины, причем не полностью доработанный. Напомним, что машину создают на масштабируемой платформе.
«Монарх» планируют выпускать с электромоторами разной мощности и аккумуляторами разной емкости. Запас хода в зависимости от версии будет от 350 до 500 км.
В списке оснащенности машины обещана пневматическая подвеска, автопилот, система контроля состояния водителя и другое.
Предварительная цена электрокара составит 1,5 млн рублей. Его товарная версия должна выйти через год.
Фото: iz.ru.