В Сети появились первые фотографии электромобиля «Монарх»

Один из пользователей в социальной сети Facebook распространил первую фотографию нового электромобиля «Монарх».

Российский электромобиль должны были показать 24 декабря на мероприятии в Москве, однако обещанный прототип так и не привезли.

При этом российский электрокар «Монарх» сфотографировали на эвакуаторе, а снимок опубликовали в соцсети, о чем сообщили «Известия».

Судя по всему на снимке запечатлен прототип машины, причем не полностью доработанный. Напомним, что машину создают на масштабируемой платформе.

«Монарх» планируют выпускать с электромоторами разной мощности и аккумуляторами разной емкости. Запас хода в зависимости от версии будет от 350 до 500 км.

В списке оснащенности машины обещана пневматическая подвеска, автопилот, система контроля состояния водителя и другое.

Предварительная цена электрокара составит 1,5 млн рублей. Его товарная версия должна выйти через год.

Фото: iz.ru.