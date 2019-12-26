УАЗ показал кемпер на базе УАЗ «Буханка»

Ульяновский автомобильный завод в социальных сетях решил показать несколько вариантов кемперов, которые могут создать на базе автомобиля УАЗ-2206/3303.

Компания показала изображения, на которых представлено несколько вариантов кемперов с разной высотой крыши, а за дополнительную плату готовы предложить окна, москитные сетки на крыше, а также дополнительное спальное место.

Наряду с изображениями УАЗ спросил, сколько мог бы стоимость такой кемпер. Половина из проголосовавших указала стоимость максимум 100 тысяч рублей.

Отмечается, что несмотря на то, что представлены пока только разработки, автопроизводитель готов запустить их в серию, но какой именно вариант отправят первым, должны выбрать поклонники.