В России появятся «заряженные» версии Audi SQ7 и Audi SQ8

Об этом стало известно благодаря базе Росстандарта, где появились ОТТС для новых моделей.



Компания Audi решила вывести на рынок «заряженные» версии автомобилей Audi SQ7 и SQ8, которые, как ожидается, в продажу поступят в начале следующего года.

Обе новинки, как указано в документе, будут оснащены битурбированным 4,0-литровым дизельным мотором с 8 цилиндрами. Его мощность составит 421 л.с. при 900 Нм крутящего момента.

В паре с силовой установкой будет работать 8-тсупенчатый автомат и полноприводная система. О стоимости российских версий модели информации пока нет.

В Европе Audi SQ7 и SQ8оценены от 95 000 и 103 000 евро соответственно, а это около 6,6 и 7,0 млн рублей.