Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства

Японская компания приняла решение снять с конвейера автомобиль Toyota Mark II, который является одной из моделей, простоявших на конвейере более 50 лет.

Как сообщается, в Японии завершили производство седана, а причиной стал низкий спрос.

Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.

За все время модель сменила 11 поколений и разошлась тиражом в количестве 6,5 млн экземпляров. Больше всего машин было реализовано в 1989 год, когда клиентам передали порядка 210 тысяч единиц.

Последние Toyota Mark II выпускали в версии с 2,5-литровым бензиновым мотором, пару которому составляет 6-ступенчатый автомат.