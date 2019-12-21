Этот кроссовер с момента выхода на китайский рынок стал пользоваться повышенным спросом, при этом даже спустя почти год, он продолжает устанавливать новые собственные рекорды.



В пресс-службе китайского офиса компании рассказали, что бюджетный Kia Sportage ставит новые рекорды продаж.

На этот раз рекордными стали продажи в количестве более 80 тысяч экземпляров за 11 месяцев этого года.

При этом отмечается, что удешевленная версия Kia Sportage по-прежнему востребована и на ажиотаж вокруг нее не стихает.

Напомним, что модель создавали на платформе Kia Sportage третьего поколения, который был представлен в России в период с 2010 по 2015 годы. Его стоимость составляет 108 900 юаней или 969 тыс. рублей.

Линейка двигателей Sportage представлена 2,0 и 1,4-литровыми моторами с отдачей 161 и 140 л.с.

В паре с моторами работает шестискоростная механика или автомат, а также семискоростной робот с двумя сцеплениями.