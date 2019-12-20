Составлен топ-10 популярных полноприводных автомобилей в РФ

Основной стали данные по продажам за третий квартал 2019 года. Согласно данным исследования, средняя стоимость подержанных машин с полным приводом составила 644 000 рублей. Абсолютными лидерами на рынке стали российские автомобили.

В отчетный период полноприводные ВАЗы заняли долю 14,5%. На втором месте оказался Chevrolet Niva – 10,5%, а в тройке лидеров оказались автомобили УАЗа с долей 8%.

Также популярными машинами в указанной категории являются Toyota, Nissan, Mitsubishi и Audi. Среди моделей по продажам лидирует Лада 4х4 со средней ценой 183 тыс. рублей и долей 14,3%. На второй строчке располагается Chevrolet Niva – 9,5%, а третий результат показывает Toyota RAV4 – 2,5%.

При этом его стоимость оказалась самой высокой из топ-10 и составляет 884 тыс. рублей в среднем.

В топ-10 популярных полноприводных автомобилей в России оказались следующие модели: Toyota RAV4 (883 826 рублей), Renault Duster (616 840 рублей), Kia Sportage (683 298 рублей), Nissan X-Trail (693 088 рублей), УАЗ «Патриот» (390 447 рублей), Mitsubishi Outlander (692 564 рубля), BMW X5 (861 707 рублей), Honda CR-V (630 327 рублей).