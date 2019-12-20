Volkswagen представит в 2020 году 34 новые модели

Немецкий автопроизводитель анонсировал на следующий год презентацию 34 новых моделей, предназначенных для разных авторынков.

По словам представителей компании, среди новинок будут как абсолютно новые модели, так и гибриды, а также электрокары.

Все запланированные автомобили выйдут на рынок в 2020 году. Среди них есть два новых электрокара линейки ID, шесть гибридов и 12 новых кроссоверов.

Подробности о новинках не раскрывают, но известно, что новые модели выйдут на рынке США, Китая и Европы. Некоторые из них появятся и в России.