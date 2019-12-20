В Сети представили каким будет внедорожник Lada Niva

Ранее сообщалось, что российский автопроизводитель договорился с GM и выкупил 50% из совместного предприятия.

Таким образом, в модельной линейке Лада скоро появится Lada Niva. У российских машин имеется фирменный Х-стиль, и предполагается, что Lada Niva его также получит.

Именно такой внедорожник и представили на независимом рендере.

При этом информации о том, как дальше будет развиваться модель Niva, пока нет, но достоверно известно, что он появится в модельном ряду Лада и получит соответствующие шильдики.