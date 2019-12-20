Как известно, Chevrolet Niva полностью станет собственностью «АвтоВАЗа».
В Сети представили каким будет внедорожник Lada Niva
20.12.2019 17:06
48 0
Ранее сообщалось, что российский автопроизводитель договорился с GM и выкупил 50% из совместного предприятия.
Таким образом, в модельной линейке Лада скоро появится Lada Niva. У российских машин имеется фирменный Х-стиль, и предполагается, что Lada Niva его также получит.
Именно такой внедорожник и представили на независимом рендере.
При этом информации о том, как дальше будет развиваться модель Niva, пока нет, но достоверно известно, что он появится в модельном ряду Лада и получит соответствующие шильдики.
Комментарииcomments powered by HyperComments