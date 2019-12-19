Chery Tiggo 7 получил новую топовую комплекатцию

В дилерских центрах для покупки стала доступна версия Elite Plus, а это топовая комплектация, в которой под капотом устанавливается двухлитровый атмосферный мотор мощностью 122 л.с.

Данный силовой агрегат в топовой комплектации предлагается с вариатором.



В Tiggo 7 Elite Plus в салоне установили 9-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, а на панели приборов разместили 4,8-дюймовый дисплей бортового компьютера, а еще добавили атмосферную подсветку салона.

На центральной консоли в новой комплектации появились накладки из хрома. Помимо этого, кроссовер получил 18-дюймовые колесные диски, камеру кругового обзора, передние и задние датчики парковки, подогрев сидений, систему помощи при спуске и двухзонный климат-контроль.

Chery Tiggo 7 Elite Plus в дилерском центре стоит от 1 159 900 рублей.