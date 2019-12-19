Презентация нового поколения кроссовера Peugeot 2008 состоялась летом этого года, а позже компания привозила его на автосалон в Гуанчжоу.

Модель после смены поколений получила изменённую внешность и салон, а также она построена на новой платформе, которая позволила выпустить и полностью электрическую версию, предлагаемую на европейском рынке.

В российском офисе компании уже анонсировали выход Peugeot 2008 на российский рынок. Новый Peugeot 2008 приедет в Россию весной 2020 года.

Ближе к старту продаж будут объявлены цены и комплектации автомобиля.

Помимо этого, как стало известно агентству «Автостат», в компании анонсировали еще одну новинку для Peugeot и Citroen, но подробности не раскрываются.