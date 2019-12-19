Changan обнародовала цены на кроссовер Changan CS55

Китайская компания в конце октября рассказала об оснащенности нового кроссовера Changan CS55, который на рынке составит конкуренцию Volkswagen Tiguan.

Новый кроссовер С-класса немного уступает конкуренту в габаритах, а его моторная гамма будет представлена полуторалитровым турбированным двигателем.

Мощность мотора, который будет работать с автоматической КП и передним приводом, составит 143 л.с.

Changan CS55 россиянам предложат с системой курсовой устойчивости Bosch третьего поколения, а еще в списке оснащенности будет бесключевой доступ в салон, климат-контроль на две зоны, системы HDC и HHC, а также электромеханический стояночный тормоз и многое другое.

Также в компании рассказали, что модель получит оцинкованный кузов. Минимальная стоимость Changan CS55 составит 1 269 000 рублей, а топовый вариант оценили в 1 469 000 рублей.

Старт продаж пока не состоялся и анонсирован на ближайшие несколько недель.