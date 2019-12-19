Несколько моделей марки Ford уже покинули рынок России

В начале весны 2019 года американская компания Ford официально объявила о своем уходе с российского рынка легковых автомобилей.

При этом в России остаются и производятся коммерческие машины.

С момента объявления об уходе автопроизводитель прекратил сборку машин в Набережных Челнах и во Всеволожске.

В результате на рынке продаются автомобили из складских запасов, но и они начали заканчиваться.

Как стало известно журналистам Wroom.ru, модели Focus, Fiesta, EcoSport, Explorer и Mondeo уже исчезли с продажи.

Их единичные экземпляры остались лишь в нескольких автосалонах. При этом определённое количество кроссоверов Ford Kuga еще доступно для покупки.