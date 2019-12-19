В начале весны 2019 года американская компания Ford официально объявила о своем уходе с российского рынка легковых автомобилей.
Несколько моделей марки Ford уже покинули рынок России
19.12.2019 08:18
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При этом в России остаются и производятся коммерческие машины.
С момента объявления об уходе автопроизводитель прекратил сборку машин в Набережных Челнах и во Всеволожске.
В результате на рынке продаются автомобили из складских запасов, но и они начали заканчиваться.
Как стало известно журналистам Wroom.ru, модели Focus, Fiesta, EcoSport, Explorer и Mondeo уже исчезли с продажи.
Их единичные экземпляры остались лишь в нескольких автосалонах. При этом определённое количество кроссоверов Ford Kuga еще доступно для покупки.
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