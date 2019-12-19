Volkswagen рассказал о новинках для рынка РФ в 2020 году

В конце года автопроизводители стали напоминать о себе, рассказывая журналистам о новинках, которые будут представлены в следующем году.

На этот раз о своих новинках для России рассказала журналистам Autonews.ru компания Volkswagen.

В будущем году немецкая марка намерена организовать продажи трех новинок.

Одной из них становится обновленный Passat, который будет доступен в версиях с 2.0 и 1,4-литровым бензиновым и 2,0-литровым дизельным двигателями.

Гибридные версии, а также универсалы продавать в нашей стране не планируют. Следующей новинкой запланированной к выходу в 2020 году стало новое поколение седана Jetta.

Его поставки в нашу страну будут организованы из Мексики. Модель будут поставлять в трех комплектациях с двумя моторами.

Ну и третьей новинкой становится лифтбек Arteon, представленный еще в 2017 году на мотор-шоу в Женеве. Подробности о российской версии этой модели пока не раскрывают.