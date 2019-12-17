Новые патенты компании дают некоторое представление о салоне нового внедорожника УАЗ, который носит неофициальное название «русский Prado».
УАЗ запатентовал элементы салона для «Русского Прадо»
17.12.2019 18:59
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Патенты элементов салона были опубликованы на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Отечественный автопроизводитель зарегистрировал элементы центральной консоли, включая блок управления климатом и экран мультимедийной системы.
Судя по изображениям, во внедорожнике будет устанавливаться подогрев кресел, рулевого колеса и лобового стекла, парктроник, а также будет помощник при спуске и «шайба» для управления полным приводом.
На изображении центрального тоннеля модно увидеть селектор автоматической коробки передач, пару подстаканников и углубление для смартфона.
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