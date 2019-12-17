УАЗ запатентовал элементы салона для «Русского Прадо»

Новые патенты компании дают некоторое представление о салоне нового внедорожника УАЗ, который носит неофициальное название «русский Prado».

Патенты элементов салона были опубликованы на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Отечественный автопроизводитель зарегистрировал элементы центральной консоли, включая блок управления климатом и экран мультимедийной системы.

Судя по изображениям, во внедорожнике будет устанавливаться подогрев кресел, рулевого колеса и лобового стекла, парктроник, а также будет помощник при спуске и «шайба» для управления полным приводом.

На изображении центрального тоннеля модно увидеть селектор автоматической коробки передач, пару подстаканников и углубление для смартфона.