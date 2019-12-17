Очередь на бюджетный Toyota Raize растянулась на три месяца

Этот кроссовер поступил в продажу только в прошлом месяце и уже показывает отличные результаты продаж.



В японской компании рассказали о первых результатах продаж нового бюджетного кроссовера, стоимостью 1 млн рублей в эквиваленте.

Модель пока представлена только в Японии, но скоро он выйдет за пределы этой страны.

Как оказалось, спрос на модель оказался очень высоким и уже очередь на Toyota Raize растянулась на три месяца.

По информации местных СМИ, первые предприимчивые покупатели выставляют кроссовер на продажу, причем по цене выше, чем автомобиль из автосалона.