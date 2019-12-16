Составлен топ-10 самых популярных дизельных машин в России

Как рассказали специалисты Авто.ру, в ноябре в ГИБДД зарегистрировали 137,1 тыс. новых легковых автомобилей, из которых 12,2 тыс. это машины с дизельными установками.

Этот показатель в сравнении с ноябрем прошлого года оказался на 1,2% меньше, при этом доля дизельных авто выросла и составила 8,9%.

На основании данных по регистрации авто специалисты составили топ-10 самых популярных дизельных машин в России, который ожидаемо возглавил внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

На учет в прошлом месяце поставили 953 таких авто, что на 35,8% больше. Дизельный Kia Sorento стал вторым с показателем 682 ед., что на 1,4% меньше.

В тройке лидеров располагается Mitsubishi Pajero Sport – 635 ед. (-25,2%).

Кроссоверы Hyundai Santa Fe и Skoda Kodiaq оказались в первой пятерке лидеров с показателями 602 и 575 ед. Первый показал отрицательную динамику на 14,9%, а популярность второго наоборот выросла и составила 13,6%.

Также в топ-10 оказались:

Renault Duster – 559 ед. (-21,6%);

BMW 5-й серии – 553 ед. (+ 63,6%);

Toyota Land Cruiser 200 – 438 ед. (- 19,8%);

BMW X5 – 427 ед. (+28,2%);

Volkswagen Tiguan – 419 ед. (- 1,4%).