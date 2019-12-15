В компании Volkswagen рассказали о результат продаж нового кроссовер Tharu, который пока представлен только на китайском рынке.



Эта модель вышла в продажу в Китае в октябре прошлого года и скоро появится на других рынках, в том числе и в России.

В нашей стране эта модель будет представлена под другим названием и есть информация, что его сборку будут осуществлять на российском предприятии.

Пока же Volkswagen Tharu представлен в Китае, где за год дилеры смогли реализовать 139 тысяч таких кроссоверов.

В самой компании считают, что кроссовер является успешным, но к такому выводу пришли и журналисты Autohome.

Издание провело опрос, в котором жителей Китая просили назвать лучший кроссовер.

В результате Volkswagen Tharu признан лучшим кроссовером в Китае по версии китайских автомобилистов.

Сейчас модель представлена на рынке в 11 комплектациях по цене от 1.52 млн рублей в эквиваленте.