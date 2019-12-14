Где покупать BMW купе 2 серии?

БорисХоф – официальный дилер концерна BMW Group. Компания присутствует на рынке более 15 лет и является одним из первых российских представителей немецкого автопроизводителя. В настоящее время в разных районах Москвы (юг, север и восток) функционирует 3 дилерских центра БорисХоф. Здесь можно приобрести новый автомобиль баварской марки, заказать любые запчасти, пройти сервисное обслуживание или поставить свой BMW на ремонт.

Ассортимент услуг

На площадках дилера постоянно находится более 500 новеньких машин с ПТС, полностью готовых к продаже. Представлен весь модельный ряд, официально поставляемый в нашу страну. Например, можно выбрать BMW купе 2 серии, внедорожник Х7 или кабриолет Z4. Также в продаже имеются авто с пробегом. Они обойдутся значительно дешевле новых, хотя по состоянию многие из них как будто только вчера сошли с конвейера.

В ожидании техосмотра или подготовки договора клиенты могут скоротать время в полноценном ресторане. Они открыты в каждом из дилерских центров БорисХоф. Если ремонт невозможно выполнить в кратчайшие сроки, заказчику предоставляется другая машина на весь период нахождения его БМВ в сервисе. Компания располагает крупнейшим в России парком подменных автомобилей немецкого концерна.

Ещё один приятный бонус – бесплатная мойка машины при любом обращении к дилеру. Также можно воспользоваться услугой по хранению авторезины.

Преимущества перед конкурентами

Количество клиентов дилерского центра превышает 85 тыс. человек. Столь высокая популярность объясняется множеством достоинств, которыми БорисХоф отличается от конкурентов:

более 15 лет присутствия на рынке;

продажа и установка только оригинальных запчастей. Использование аналогов исключается;

гарантия от BMW Group на все выполненные работы и установленные детали;

возможность оформить кредит на покупку, заключить договор страхования, приобрести авто по программе trade-in;

все сотрудники регулярно проходят обучение, что подтверждается соответствующими сертификатами;

обслуживание по стандартам холдинга Inchcape, разработанным в Англии. Вхождение дилера в число участников этой межконтинентальной корпорации гарантирует правовую и финансовую безопасность клиентов.

Высокий уровень компании БорисХоф получил официальное признание: BMWGroupRussia объявила её самым аккуратным российским дилером по итогам 2018 года. Сегодня эта сеть дилерских центров является самым крупным представителем баварского автоконцерна в нашей стране.