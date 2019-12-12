Корейская компания Kia намерена изменить свой логотип, и она в организации интеллектуальной собственности (KIPRIS) уже зарегистрировала новую версию логотипа.
Kia запатентовала новый фирменный логотип
13.12.2019 00:09
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Он очень сильно отличается от того, что используется сейчас. Логотип полностью изменен, и теперь в нем Kia написано слитно, а шрифт стал современным. Ранее подобный логотип можно было увидеть на концепте Imagine by Kia.
Пока неясно будет ли новый логотип применен ко всем моделям или только к электрокарам.
Нынешний логотип компания использует с 2004 года.
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