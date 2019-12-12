Kia запатентовала новый фирменный логотип

Корейская компания Kia намерена изменить свой логотип, и она в организации интеллектуальной собственности (KIPRIS) уже зарегистрировала новую версию логотипа.

Он очень сильно отличается от того, что используется сейчас. Логотип полностью изменен, и теперь в нем Kia написано слитно, а шрифт стал современным. Ранее подобный логотип можно было увидеть на концепте Imagine by Kia.

Пока неясно будет ли новый логотип применен ко всем моделям или только к электрокарам.

Нынешний логотип компания использует с 2004 года.