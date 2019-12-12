Опубликовали фотографии нового Cadillac Escalade

Новый Cadillac Escalade уже готовится к презентации, и ранее его на тестах замечали фотошпионы.



Теперь новое поколение Cadillac Escalade засняли на конвейере, а эти фотографии раскрывают дизайн модели.

В отличие от предшественника внедорожник получит новый дизайн, и в целом он станет похожим на новые Chevrolet Tahoe и Suburban.

Последние были представлены недавно, о чем портал «ТвоёАвто» уже сообщал ранее. Новый Escalade создан на платформе Т1XX, а она также используется в модели Chevrolet Silverado.

В автомобиле заменили задний неразрезной мост на многорычажку, а в списке базового оснащения предложат пневматическую подвеску.

В линейке двигателей будет 8-цилиндровый двигатель объёмом 6,2 литра, которым оснащают и предшественника.

Также в моторной гамме появится трехлитровый дизельный двигатель Duramax и битурбированный шестицилиндровый агрегат такого же объёма. Кроме этого, внедорожник будет предлагаться с полностью электрическими и гибридными установками.