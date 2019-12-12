Американский страховой институт дорожной безопасности сообщил о новых требованиях для автомобилей, которые вводятся для получения высшей оценки Top Safety Pick +.

В США ужесточают требования к безопасности автомобилей, которые теперь еще должны быть оснащены качественными наружными осветительными приборами.

Чтобы заработать высокую оценку по результатам краш-тестов, в автомобилях должна быть установлена качественная передняя оптика, а еще они должны иметь системы предотвращения фронтальных столкновений.

Нововведения начнут действовать с 2020 года. По словам представителей IIHS, новые требования станут толчком для производителей совершенствовать свои машины.

Оптика в современных автомобилях во многих случаях является некачественной и в этой области есть серьезные проблемы, отметили в институте.