Американская компания Ford скоро предложит электрическую версию пикапа Ford F-150 в новых версиях.
Ford F-150 получит полный привод и четыре электродвигателя
Автопроизводитель уже начал разработку новых модификаций, патенты на которые обнаружили в американском патентном бюро.
В данном случае речь идет о модели после смены поколений. Пикап будет доступен в трех версиях с электрической силовой установкой.
Базовым станет вариант с задним приводом и одним электродвигателем. Во второй модификации предложат уже два электромотора на каждой оси и полный привод, ну и в третьем варианте будет четырех электродвигателя на каждом колесе.
Еще в патенте описали дополнительные ребра жесткости, предназначенные для защиты аккумуляторов.
Когда будет представлен электропикап Ford F-150 пока неизвестно, но ранее представители компании упоминали 2020 год, тогда как его серийный выпуск стартует в 2021 году.
Пикапы Tesla Cybertruck и Ford F-150 на видео перетягивали канат