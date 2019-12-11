Ford F-150 получит полный привод и четыре электродвигателя

Автопроизводитель уже начал разработку новых модификаций, патенты на которые обнаружили в американском патентном бюро.

В данном случае речь идет о модели после смены поколений. Пикап будет доступен в трех версиях с электрической силовой установкой.

Базовым станет вариант с задним приводом и одним электродвигателем. Во второй модификации предложат уже два электромотора на каждой оси и полный привод, ну и в третьем варианте будет четырех электродвигателя на каждом колесе.

Еще в патенте описали дополнительные ребра жесткости, предназначенные для защиты аккумуляторов.

Когда будет представлен электропикап Ford F-150 пока неизвестно, но ранее представители компании упоминали 2020 год, тогда как его серийный выпуск стартует в 2021 году.