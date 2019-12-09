Недавно стало известно о введении в России нового сопроводительного документа, который необходим в рамках нового ГОСТа 58554-2019.
В Минпромторге опровергли рост цен на авто из-за нового ГОСТа
09.12.2019 22:27
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Документ назвали «этикетка энергоэффективности» и его можно получить только при покупке нового автомобиля, а выдает его автопроизводитель.
В этом документе будет указан выброс CO2 транспортным средством, его расход топлива и экологический класс.
В связи с введением нового ГОСТа и документа появилось предположение, что все это повлияет на стоимость ТС.
В Минпромторе опровергли рост цен на авто из-за нового ГОСТа, заявив, что введение «этикетки энергоэффективности» никак не повлияет на ценообразование машин в РФ.
Напомним, ГОСТ вступит в силу в конце марта 2020 года.
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