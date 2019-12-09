В Минпромторге опровергли рост цен на авто из-за нового ГОСТа

Недавно стало известно о введении в России нового сопроводительного документа , который необходим в рамках нового ГОСТа 58554-2019.

Документ назвали «этикетка энергоэффективности» и его можно получить только при покупке нового автомобиля, а выдает его автопроизводитель.

В этом документе будет указан выброс CO2 транспортным средством, его расход топлива и экологический класс.

В связи с введением нового ГОСТа и документа появилось предположение, что все это повлияет на стоимость ТС.

В Минпромторе опровергли рост цен на авто из-за нового ГОСТа, заявив, что введение «этикетки энергоэффективности» никак не повлияет на ценообразование машин в РФ.

Напомним, ГОСТ вступит в силу в конце марта 2020 года.