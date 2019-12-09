Российские специалисты проанализировали продажи модели Лада Гранта за этот год.

После обновления Гранта стала показывать хороший рост продаж, который наблюдался с января по октябрь этого года.

Но в ноябре ситуация изменилась и продажи LADA Granta снизились впервые в 2019 году. Объёмы реализованных экземпляров модели составили 12 574 ед., что на 5,6% меньше.

Самый большой показатель продаж в этом году был зафиксирован в апреле, когда Гранта разошлась тиражом в количестве 12 652 штук, что оказалось больше на 70%.