Названа российская цена на дизельный Mercedes-Benz G 350d

Новое поколение внедорожника Mercedes-Benz G-Class в России теперь можно купить по цене от 7 570 000 рублей. Такую цену компания выставила за базовую версию внедорожника с 249-сильный дизельным мотором.

Модель Mercedes-Benz G350d стала самой доступной в линейке, и она оснащается 2,9-литровым шесттицилиндровым дизельным мотором мощностью 249 л.с.

Стоит отметить, что на европейском рынке данный мотор выдает 286 л.с., но для российского рынка мощность ДВС специально понизили.

Для Mercedes-Benz G350d доступна только 9-ступенчатая автоматическая трансмиссия с системой полного привода.

Заявлено, что с дизельным агрегатом внедорожник до первой «сотни» разгонится за 7,4 сек.

Напомним, в РФ Mercedes-Benz G-Class еще предлагается с 422-и 585-сильными бензиновыми моторами и дизельным 330-сильным агрегатом.

Бензиновые версии стоят 9,5 и 13,7 млн рублей, а дизельный вариант обойдется от 12 млн рублей.