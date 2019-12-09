Шпионские снимки прототипа BMW M4 появились в Сети

Компания BMW начала тестирование нового поколение купе BMW M4, шпионские фотографии которого уже появились в Сети.

По предварительным данным, презентация товарного варианта автомобиля состоится во второй половине следующего года.

Пока BMW M4 тестируют в плотной камуфляжной пленке, что не позволяет рассмотреть особенности дизайна.

С другой стороны известно, что его внешность будет выполнена по мотивам концепта BMW Conept 4.

То есть для модели предложат крупную решетку радиатора, LED-фонари сзади, а также спойлер и сдвоенные патрубки выхлопной системы.

Что касается линейки двигателей, что она будет представлена трехлитровым двигателем, который предлагается в BMW X3 M и BMW X4M. Его мощность составляет 480 или 510 л.с. Модель выйдет в версии с задним или полным приводом.