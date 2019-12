Mercedes-Benz продолжает тизерить новый кроссовер GLA

Кроме этого, Mercedes-Benz показал эскиз с внешностью кроссовера GLA, которая будет выполнена в стилистике старших моделей.

Новая генерация автомобиля создается на платформе MFA2, за счет которой будут не существенно изменены габариты.

В салоне новой генерации будет стилистика, как у A-Class, и в нем предложат новую мультимедийную систему MBUX с функцией Interior Assist.

Моторная гамма, как ожидается, будет представлена бензиновыми 1,33 и 2,0-литровыми агрегатами, дизельными моторами объёмом 1,5 и 2,0 литра, а также новый GLA получит модификации AMG.

The new GLA offers more space and variability.

Click here to stay updated on the world of Mercedes-Benz: https://t.co/SIPVzRYPqB#MercedesBenz #GLA pic.twitter.com/ovKTsckIKH

— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) 5 декабря 2019 г.