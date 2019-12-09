Немецкий автопроизводитель распространил в Сети новый тизерный видеоролик, в котором показали второй ряд сидений с регулировкой в продольном направлении.
Mercedes-Benz продолжает тизерить новый кроссовер GLA
Кроме этого, Mercedes-Benz показал эскиз с внешностью кроссовера GLA, которая будет выполнена в стилистике старших моделей.
Новая генерация автомобиля создается на платформе MFA2, за счет которой будут не существенно изменены габариты.
В салоне новой генерации будет стилистика, как у A-Class, и в нем предложат новую мультимедийную систему MBUX с функцией Interior Assist.
Моторная гамма, как ожидается, будет представлена бензиновыми 1,33 и 2,0-литровыми агрегатами, дизельными моторами объёмом 1,5 и 2,0 литра, а также новый GLA получит модификации AMG.
The new GLA offers more space and variability.
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— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) 5 декабря 2019 г.