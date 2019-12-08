Jaguar Land Rover привезет две новинки для России в 2020 году

Британский производитель автомобилей в следующем году представит на российском рынке новые модели.

Одной из новинок станет недавно обновленное купе Jaguar F-TYPE. Этот автомобиль позиционируется как модель 2021 года и ее появление стоит ожидать весной, сообщила «Российская газета», ссылаясь на представителей компании в России.

Также россиян ждет новый внедорожник Land Rover Defender.

Он сменил поколение и в нашей стране появится во второй половине года, возможно уже осенью.

О ценах и комплектациях новинок информации пока нет.