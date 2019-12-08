McLaren разрабатывает свой новый гибридный суперкар

McLaren переведет свои машины на гибридные силовые установки, но полностью переходить на электрическую тягу в компании пока не спешат.

Глава McLaren Майк Флюитт изданию Car and Driver рассказал про планы на ближайшее будущее.

В следующем году будет представлена новая тележка для гиперкаров McLaren, и она уже позволит оснащать автомобили полноприводной гибридной силовой установкой.

Сама тяговая установка будет создана на базе бензинового V6. Первой моделью на новой тележке станет полноприводный гиперкар, у которого на передней оси будет установлен эклектический мотор. На одной электротяге машина сможет проехать до 30 км.

По словам Флюитта, гибридный гиперкар сможет совершать разгон от 0 до 60 миль в час (97 км) за 2,3 секунды, а это даже быстрее чем у McLaren Senna.

Показ новой гибридной тележки пройдет весной 2020 года, а в конце года состоится презентация полноприводного гибридного гиперкара.

Полная гибридизация модельного ряда McLaren произойдёт через три-четыре года. Также в интервью Майк Флюитт заявил, что полностью электрические McLaren появятся лет через 30.