Новый Dacia Sandero показали на рендерах в Сети

Новое поколение модели уже замечали на тестировании, а также ранее публиковали и первые известные подробности.

На основании полученной информации и шпионских фото дизайнеры motor1.com создали рендерные изображения, представив свое видение Dacia Sandero нового поколения.

Стоит отметить, что хэтчбек пользуется неплохим спросом не только в Европе, но и в России. Новое поколение Dacia Sandero может быть представлено в 2020 году.

Сейчас известно, что хэтчбек уже будет базироваться на новой платформе CMF-B, тогда как текущая генерация создана на тележке В0.

Предположительно, в Европе Sandero будет предлагаться с новыми моторами, которые соответствуют жестким экологическим требованиям.

Не исключается появление в моторной гамме и 1,3-литрового ДВС, который сейчас устанавливают на кроссовер Renault Arkana. Что касается дизайна модели, то в нем появятся элементы, придающие модели более дорогой и солидный вид.