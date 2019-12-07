Kia сертифицировала в России новый внедорожник Mohave

Новый Kia Mohave компания презентовала еще в сентябре этого года, а недавно модель появилась в базе Росстандарта.

Компания Kia провела сертификацию внедорожника для продаж в России, более того, в опубликованном ОТСС указано, что его сборка будет организована в нашей стране.

Ранее сообщалось, что автомобиль поступит в продажу в следующем году. В отличие от предшественника новый Kia Mohave получил обновленную внешность и совершенно новый салон. На российском рынке он будет представлен с трёхлитровым турбированным дизелем.

Его мощность работая в паре с восьмискоростным автоматом составит 249 лошадиных сил, а показатель крутящего момента составит 549 Нм.

Для автомобиля предложат полноприводную систему. В списке оснащенности российской версии указан климат-контроль, зеркала заднего вила с подогревом и электроприводом, светодиодная оптика, а также мультимедийная система с сенсорным экраном и 12,3-дюймоава панель приборов.

Помимо этого, в оборудовании указан проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфонов, а также ряд систем безопасности и помощи водителю.

Габариты нового Mohave следующие: 4 930/1 920/1790 мм, колесная база 2 895 мм. Точная дата старта продаж, стоимость и комплектации будут объявлены позднее.