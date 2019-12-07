КамАЗ показал новый премиальный самосвал с кабиной от Mercedes

Мероприятие было организована в Набережных Челнах перед Органным залом, причем выставку посетил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Снимки в Сети с новыми самосвалами опубликовал портал Avtospravochnaya.com. На фото можно увидеть машину с кабиной К5, которая уже устанавливается на новый магистральный тягач КАМАЗ-54901. Последний скоро появится в продаже.

Известно, что кабина для самосвала уже на 200 мм меньше в сравнении с той, что устанавливают на магистральный тягач.

Также в кабине самосвала применена более низкая крыша. Стоит обратить внимание, что в показанных новинках установлен массивный металлический трёхсекционным бампер, а это сделано чтобы при повреждении можно было заменить только часть бампера.

В бампере также сделана ступенька протирки лобового стекла. На выставке под открытым небом было показано два самосвала, где один выполнен в обыной версии, а второй — в полноприводной (она расположена справа).