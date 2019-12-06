В Японии назвали лучший автомобиль года

В Японии объявили итоги конкурса «Автомобиль года», победителем которого впервые за последние десять лет стал автомобиль от компании Toyota.

Автомобилем года оказался кроссовер Toyota RAV4 после смены поколений. Этой модели удалось обойти главных конкурентов в лице Mazda 3 и BMW 3-Series.

Всего участниками конкурса стали 35 автомобилей, часть из которых принимала участие в других номинациях.

Так, лучшей иномаркой в Японии признали BMW 3-Series, самым «эмоциональным» оказался Jeep Wrangler.

В номинации лучший беспилотный автомобиль победителем стал Nissan Skyline, а приз в категории кей-каров получили Nissan Dayz и Mitsubishi eK.

Напомним, что в прошлом году автомобилем года был признан кроссовер Volvo XC40.