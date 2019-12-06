В Японии объявили итоги конкурса «Автомобиль года», победителем которого впервые за последние десять лет стал автомобиль от компании Toyota.
В Японии назвали лучший автомобиль года
06.12.2019 23:50
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Автомобилем года оказался кроссовер Toyota RAV4 после смены поколений. Этой модели удалось обойти главных конкурентов в лице Mazda 3 и BMW 3-Series.
Всего участниками конкурса стали 35 автомобилей, часть из которых принимала участие в других номинациях.
Так, лучшей иномаркой в Японии признали BMW 3-Series, самым «эмоциональным» оказался Jeep Wrangler.
В номинации лучший беспилотный автомобиль победителем стал Nissan Skyline, а приз в категории кей-каров получили Nissan Dayz и Mitsubishi eK.
Напомним, что в прошлом году автомобилем года был признан кроссовер Volvo XC40.
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