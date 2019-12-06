В России прекратились продажи седана Geely Emgrand GT

У некоторых российских дилеров остались последние экземпляры модели, которая уже снята с производства.

В России прекратились продажи модели Geely Emgrand GT и информации о ней нет даже на официальном сайте компании.

Автопроизводитель отказался от флагмана, причем об этом стало известно еще в прошлом году.

Вместо Emgrand GT на российском рынке намерены начать продажи седана GE, оснащенного гибридной силовой установкой.

При этом точные сроки начала продаж пока не называют, но как известно, презентация этого седана проходила в прошлом году на автосалоне в Москве.

Стоит отметить, что сейчас модельный ряд марки представлен кроссоверами Geely Atlas и Emgrand X7, а также седаном Emgrand 7.